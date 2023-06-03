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Спорт

Первое серебро за 5 лет: ЦСКА обыгрывает «Ростов» и гарантирует себе второе место. LIVE

РПЛ. 30-й тур. ЦСКА — «Ростов». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 30-го тура в борьбе за серебро РПЛ московский ЦСКА принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
2-й тайм
03 июня 17:00
ЦСКА
Москва, Россия
9' Медина
17' Чалов
25' Роша
33' Чалов
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

9' Медина

17' Чалов

25' Роша

33' Чалов

16' Селява

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'49

Второй тайм начинается с атак ростовчан, за ними преимущество небольшое остается.

'46

Игра возобновляется!

'45+2

Перерыв! Все кончено с медальной битвой было еще на 17-й минуте, ну а после дубля Чалова — и подавно. 4:0, поздравляем болельщиков ЦСКА с первым за пять лет серебряным призерством!

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'42

Набабкин принял пас с фланга от Мойзеса, но нанести удар не смог. Запрессинговал его Сильянов.

'40

Обляков заумным пасом пяткой искал Медину, в принципе счет на табло располагает к таким действиям.

'38

Иван Обляков заработал фол в центре поля, Щетинин вынужден был с нарушением правил останавливать армейскую десятку.

'36

Да, совершенно безнадежно выглядят желто-синие сегодня. Хотя попытки высокого прессинга в начале игре выглядели перспективно, после первого (немного курьезного) гола все посыпалось.

'33

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Федор Чалов оформляет дубль, замыкая в полном одиночестве подачу на дальней штанге от Бактиера Зайнутдинова! 4:0!

'32

Егор Голенков оказывается в офсайде.

'29

Шикарная статистика у красно-синих в первые полчаса — четыре удара, три в створ и три гола!

'27

Первая замена в составе «Ростова»: Селява уступает место на поле Миронову.

'25

ГООООООООООООООООООООЛ! Виллиан Роша выигрывает верх после подачи углового с правой стороны и вколачивает мяч в створ ворот. Голенков попытался выбить его с линии ворот, но в итоге только помог ему пересечь линию. 3:0, интрига в борьбе за медали убита.

'23

Половина первого тайма завершилась, по владению мячом преимущество у хозяев — 62% против 38%.

'21

Обляков чуть подыграл себе рукой при приеме верхового мяча, скидка на Набабкина последовавшая затем уже никакого значения не имела.

'19

По правому краю мчит Байрамян, но подать ему мешает Зделар.

'17

ГООООООООООООООООЛ! Чалов разводит по сторонам мяч и Песьякова, 2:0!

'16

Получает предупреждение игрок «Ростова»!

'15

Пенальти в ворота «Ростова»! Селява сбил Чалова в своей штрафной после удачного отбора!

'12

Снова ростовчане контролируют мяч, армейцы без проблем встают по схеме и готовятся к отбору.

'9

ГООООООООООООООООООООЛ! Хесус Медина подкараулил ошибку Даниила Уткина, который неудачно принял мяч после передачи Сергея Песьякова от своих ворот, сместился в левый край и плотно с левой же ноги пробил в ближний верхний угол — 1:0!

'7

Набабкин получил мяч на правом краю и пробил прямо в защитника «Ростова».

'4

Роша подвернул ногу, вступив в борьбу за мяч на своей половине поля, врачи ЦСКА выходят на поле.

'3

Cтартовые минуты игра остаются за гостями.

17:02

Игра началась! Поехали!

16:55

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Сильянов, Чернов, Селява, Уткин, Щетинин, Байрамян, Тугарев, Голенков.

16:50

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Медина, Зделар, Зайнутдинов, Кучаев, Обляков, Чалов.

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики. В матче 30-го тура Российской премьер-лиги встречаются московский ЦСКА и «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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