Опасно! «Ростов» опять доставил мяч в штрафную «Урала», и Уткин пробил в ближний угол, но получилось прямо во вратаря!
«Ростов» взвинтил скорости и завалил штрафную «Урала» навесами и прострелами. Однако до удара пока так и не дошло, «шмели» отбиваются изо всех сил.
ГООООЛ!!! Вот эта да! С какой легкостью забил сейчас «Урал»! Каштанов принял мяч у штрафной «Ростова» после длинного заброса, отдал пас на Ранджеловича, а тот парашютиком перекинул опытного Песьякова! Какая красота! 0:1 — «Урал» неожиданно вышел вперед в гостях у «Ростова».
Каштанов вернулся в игру и тут же заработал на себе еще один фол. Арбитр просит ростовчан успокоиться и пока обходится без желтых карточек.
Уткин прокричал на всю арену после столкновения с Каштановым и держится за бутсу. Правда, он быстро поднялся на ноги, а Каштанову оказывают помощь врачи. На повторе видно, что это Уткин ударил бутсой по пятке сопернику.
Ранджелович навесил в штрафную «Ростова» со «стандарта», Эмерсон выиграл воздух и пробил головой, но явно выше ворот.
Уткин случайно ударил локтем нападающего «Урала» Каштанова перед своей штрафной. «Шмели» получили право на опасный «стандарт».
Уткин навесил с углового в центр штрафной, но никто из партнеров не смог толком зацепиться за мяч и пробить по воротам.
Тугарев принял мяч на половине поля «Урала» после длинного заброса, отдал пас на Уткина, и тот пробил внешней стороной стопы! Но мяч попал в Эмерсона и улетел на угловой.
Опасно! Терентьев прострелил с правого фланга в штрафную «Урала», но Комличенко чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть в касание!
Сильянов и Кулаков столкнулись головами на левом фланге атаки «Ростова». К счастью, серьезных повреждений не случилось, даже помощь врачей не понадобилась.
«Ростов» тоже попробовал длинные забросы — Осипенко отправил мяч к чужой штрафной, но перестарался. Снаряд улетел за лицевую.
Екатеринбуржцы немного пришли в себя и наладили контроль над мячом — правда, только на своей половине поля. Затем последовал длинный заброс к штрафной «Ростова», но Сильянов прервал эту передачу.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Сильянов, Осипенко, Миронов, Глебов, Тугарев, Уткин, Мельников, Комличенко.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.