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Сохранить прописку в РПЛ: «Рубин» и «Уфа» выявляют неудачника сезона. LIVE

РПЛ. 30-й тур. «Рубин» — «Уфа». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Уфа» — «Рубин»

Эпизод матча «Уфа» — «Рубин»

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В матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» принимает на своем поле «Уфу». Рубин сохранит прописку в турнире, если не проиграет, а «Уфе» нужна только победа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
Матч не начался
21 мая 17:00
Рубин
Казань
0:0
Уфа
Уфа
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 30-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и «Уфой». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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