Перерыв! «Спартак» за эти 45 с небольшим минут обновил рекорд сезона по числу ударов, пробив девять раз, однако ни одна из этих попыток счастья красно-белым не принесла. Вернемся через 15 минут!
Мозес от лицевой линии простреливал вдоль тульских ворот, но никто из его партнеров подставить какую-либо конечность под мяч не сумел.
Гулиев пробил с левой ноги из-за пределов штрафной в направлении дальней девятки, получилось сильно выше.
Игнатов забросил мяч на Джикию -— ситуативно оказался центральный защитник «Спартака» на позиции форварда, но принять пас из глубины не сумел.
Оступился немного защитник «Арсенала» во время борьбы за мяч с Георгием Джикией, но движется к центру поля, чтобы продолжить матч.
Куча-мала сейчас в штрафной «Арсенала» случилась — Николсон и Хлусевич боролись друг с другом за отскочивший мяч, параллельно за него цеплялись Левашов и Сокол с Радаковичем. В итоге Тула сохранила владение и отбила угрозу от своих ворот.
Очень активен Хлусевич! Просто разрывает Степанова на своем фланге, раз за разом создавая остроту для «Спартака» на правом краю.
Откровенно говоря не тянул толчок Радаковича на серьезное нарушение правил, но фол есть фол, поэтому решение арбитра можно считать верным.
А Владислав Безбородов не засчитывает гол! Толкнул Радакович Жиго по ходу голевой атаки, дав тем самым повод арбитру отправиться к монитору и пересмотреть момент!
ГООООООООООООЛ! Урош Радакович забивает головой после подачи Кангвы! Буквально первая же атака туляков завершается взятием ворот Александра Максименко! 0:1!
Моментище у «Спартака»! Шамар Николсон получил шикарный пас в разрез и мог попадать буквально в пустой угол, но мяч каким-то чудом парировал Левашов!
Вышла накладка в этом игровом эпизоде — судья уже поспешил назначить угловой, но затем отменил решение.
Сокол попадает Соболеву шипами по голеностопу, Владислав Безбородов взял паузу для видеопросмотра.
Огонь по своим: Мартинс Перейра влетел в Александра Соболева, россиянин лежит на газоне и получает помощь врачей.
Состав «Арсенала»: Левашов, Смольников, Радакович, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Костадинов, Кангва, Кайнов, Деспотович.
«Спартак» выйдет на игру в таком составе: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов, Соболев, Николсон.