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РПЛ. 22-й тур. «Нижний Новгород» — «Спартак». Онлайн

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев (слева) и полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский в матче третьего тура чемпионата России

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев (слева) и полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский в матче третьего тура чемпионата России

РИА Новости
В матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» на своем поле принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
19 марта 14:00
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между «Нижним Новгородом» и московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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