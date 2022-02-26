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Спорт

Великое российское дерби: «Спартак» бьется против ЦСКА. LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА «Новости»
В рамках 19-го тура Российской премьер--лиги (РПЛ) между собой встречаются столичные «Спартак» и ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самого принципиального российского дерби.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
1-й тайм
26 февраля 19:00
Спартак М
Москва
0 : 0
ЦСКА
Москва
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм

24' Фернандес

30' Карраскаль

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'37

Быстрая атака «Спартак» и Мозес оказался в офсайде. Ошибочном, как показал повтор.

'36

На матче присутствет 11 тысяч болельщиков. А по закону могло бы быть больше 30.

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Александр Вильф/РИА «Новости»
'34

Соболев отобрал мяч в центре, обыгрался с Промесом и пробил с линии штрафной — не получилось. Слабо и мимо.

'32

Мозес убрал соперника на правом фланге, отдал на линию штрафной на Промеса, тот не пропустил на партнера, а пытался развернуться, потерял, после чего пробил Зобнин, но защитник заблокировал.

'30

Карраскаль попал по ноге Зобнина, пытаясь сорвать атаку «Спартака. Желтая. Фолом многовато в матче.

'28

Карраскаль набросил на Языджи, тот головой скинул в штрафную на ход Облякову, тот пробил низом в дальний угол, но не получилось. Слабым вышел удар и неточным.

'26

Карраскаль пытался на дриблинге пройти Зобнина возле штрафной, но спартаковец сыграл надежно.

'24

Фернандес попал рукой в голову Айртона и наказан желтой карточкой.

'23

«Спартак» пробует высоко прессинговать, но пока не особо получается.

'21

Обляков успел развернуться и и помешать выйти Мозесу на ударную позицию в штрафной после паса Зобнина.

'19

Быстрая атака ЦСКА, Карраскаль ее разогнал, отдал на Языджи, тот плотно пробил — Селихов отразил мяч!

'18

Литвинов чуть не потерял мяч, будучи последним, но в последний момент сумел исправить ситуацию.

'17

ЦСКА в последнее время больше владеет мячом, но очень много потерь и потенциально опасных атак «Спартака».

'15

«Спартак» снова бежал в быструю атаку, но Соболев неудачно распорядился мячом.

'13

Карраскаль неплохо приложился с линии штрафной, Селихов не с первого раза, но зафиксировал мяч.

'13

Промес подал, но Заболотный отработал в защите и вынес мяч от ворот.

'12

Подача с корнера получилась неопасной, а вот «Спартак» чуть не убежал в быструю атаку. Будет стандарт от бровки.

'11

ЦСКА долго атаковал позиционно и заработал угловой.

'8

В целом, неплохое начало матча. Не закрываются команды.

'6

Стандарт от «Спартака», последовал наброс в штрафную на Джикию, тот скинул головой на линию вратарской, но Жиго сфолил в атаке.

'4

Грубая ошибка Дивеева, который под прессингом отдал пас на Промеса, голландец чуть продвинулся вперед и пробил низом в угол — мимо! Акинфеев все видел.

'3

ЦСКА больше владеет мячом в начале игры, но на своей половине поля.

'1

Поехали!

19:00

Правчнучка и праправнучка Николая Старостина, одного из основателей «Спартака», нанесли символический удар по мячу перед началом матча. В честь 120-летия со дня рождения легендарного спартаковца.

18:56

Болельщиков на стадионе мало, напомним, что помимо коронавирусных ограничений, фанатские активы клубов решили не посещать матчи в знак протеста против введения Fan Id. Так что, огненной атмосферы, которая обычно сопутствует этим матчам, ждать не стоит.

18:50

Отметим, что это первый официальный матч Паоло Ваноли в качестве главного тренера «Спартака». А ЦСКА выпустил в старте четырех новичков — Гбамена, Медину, Карраскаля и Языджи.

18:48

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, его ассистентами выступят Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром станет Антон Фролов.

18:47

«Спартак» в 18-ти турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвертый.

18:46

Стартовые составы команд: «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

18:45

Добрый вечер! В рамках 19-го тура Российской премьер--лиги (РПЛ) между собой встречаются столичные «Спартак» и ЦСКА. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию самого принципиального российского дерби, которое начнется в 19:00 по московскому времени.

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