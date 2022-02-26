На матче присутствет 11 тысяч болельщиков. А по закону могло бы быть больше 30.
Соболев отобрал мяч в центре, обыгрался с Промесом и пробил с линии штрафной — не получилось. Слабо и мимо.
Мозес убрал соперника на правом фланге, отдал на линию штрафной на Промеса, тот не пропустил на партнера, а пытался развернуться, потерял, после чего пробил Зобнин, но защитник заблокировал.
Карраскаль попал по ноге Зобнина, пытаясь сорвать атаку «Спартака. Желтая. Фолом многовато в матче.
Карраскаль набросил на Языджи, тот головой скинул в штрафную на ход Облякову, тот пробил низом в дальний угол, но не получилось. Слабым вышел удар и неточным.
Обляков успел развернуться и и помешать выйти Мозесу на ударную позицию в штрафной после паса Зобнина.
Быстрая атака ЦСКА, Карраскаль ее разогнал, отдал на Языджи, тот плотно пробил — Селихов отразил мяч!
ЦСКА в последнее время больше владеет мячом, но очень много потерь и потенциально опасных атак «Спартака».
Подача с корнера получилась неопасной, а вот «Спартак» чуть не убежал в быструю атаку. Будет стандарт от бровки.
Стандарт от «Спартака», последовал наброс в штрафную на Джикию, тот скинул головой на линию вратарской, но Жиго сфолил в атаке.
Грубая ошибка Дивеева, который под прессингом отдал пас на Промеса, голландец чуть продвинулся вперед и пробил низом в угол — мимо! Акинфеев все видел.
Правчнучка и праправнучка Николая Старостина, одного из основателей «Спартака», нанесли символический удар по мячу перед началом матча. В честь 120-летия со дня рождения легендарного спартаковца.
Болельщиков на стадионе мало, напомним, что помимо коронавирусных ограничений, фанатские активы клубов решили не посещать матчи в знак протеста против введения Fan Id. Так что, огненной атмосферы, которая обычно сопутствует этим матчам, ждать не стоит.
Отметим, что это первый официальный матч Паоло Ваноли в качестве главного тренера «Спартака». А ЦСКА выпустил в старте четырех новичков — Гбамена, Медину, Карраскаля и Языджи.
Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, его ассистентами выступят Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром станет Антон Фролов.
«Спартак» в 18-ти турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвертый.
Стартовые составы команд: «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Литвинов, Умяров, Перейра, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.
ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Бийол, Дивеев, Фернандес, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный.