Заканчивается первый тайм, 0:1 в пользу московского «Динамо»! Перерыв!
Дагерстол получает желтую карточку за наступ на Себастьяна Шиманьского. Будет просмотр VAR на предмет удаления.
ГООООООООООООЛ! Минут шесть подряд бело-голубые атаковали и все же смогли открыть счет! Федор Смолов на индивидуальном мастерстве вошел в штрафную, сделал ложный замах и попал в дальний угол! 0:1!
Бальбуэна сыграл шикарно после подачи углового и нанес плотный удар по воротам Лантратова, но Илья спас команду!
Грулев попытался пробил с левой ноги после разрезающей передачи Фомина, но Бруно Виана оказался на шаг впереди и выбил мяч.
Вау, как же здорово открылся Смолов! Не было офсайда у россиянина, но немного замешкался он при обработке и упустил голевой момент!
Половина первого тайма позади, после бурного старта динамовцы немного успокоились и перестали оказывать массированное давление.
А вот это опасно! Кухарчук попал в штангу! Совершенно неожиданно оказался полузащитник подмосковной команды у чужих ворот и нанес неприятный удар!
Состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Грулев, Захарян, Смолов.
Стартовый состав «Химок»: Лантратов, Тихий, Волков, Бруно Виана, Жирков, Дагерстоль, Глушаков, Мамаев, Кухарчук, Мирзов, Ламкель Зе.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются подмосковные «Химки» и занимающее второе место в турнирной таблице чемпионата столичное «Динамо». «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча.