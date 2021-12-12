Очень напряженная игра, с большим количеством фолов и стыков, с большим давлением «Краснодара», который по большей части владел мячом, но ни к чему это давление так и не привело. 0:0!
Юлдошев возвращается в игру, а спустя несколько секунд Калинский оказывается на газоне из-за фола Кривцова.
Двойная замена у «быков»: Апеков появляется вместо Ильина, также Рейхмен выходит вместо Ионова. Также замена у «Нижнего»: Балай уходит, Косарев выходит.
Еще один грубый фол у нас. Балай раскрылся навстречу мячу и получил по голове от Классона. С трудом поднимается с поля игрок «Нижнего Новгорода», а швед получает предупреждение.
Попеременно пытаются придумать что-то в атаке команды, но не удается. Прострел отличный проходит у «Краснодара», но замкнуть его некому.
И снова у нас повреждение, и снова нужна замена. Шарипову нужна помощь. Даже носилки появляются на поле.
Спаичу требуется помощь медиков и замена. Хромает футболист очень сильно, покидает он поле. Дмитрий Стоцкий выходит вместо него.
Здорово играет Ильин, пробрасывает Спаичу, но тот нарушает правила. Миладинович получает желтую карточку за разговоры с судьей.
Угловой удар зарабатывает «Нижний Новгород», а Сулейманов остается недоволен действиями своего партнера.
Гораздо жестче стала игра, больше фолов, больше идут в стыки футболисты, и потенциально опасных атак стало тоже больше.
Ряд острых моментов был создан у ворот «Нижнего Новгорода», но справляются и защита, и голкипер.
Штрафной удар исполняет «Нижний Новгород», но в итоге выбит мяч из пределов штрафной «Краснодара».
С очень жесткого стыка начинается второй тайм, Спаич и Сулейманов сталкиваются, получает игрок «Краснодара» по лицу.
Перерыв! Ничего не создали команды за компенсированное время, счет на табло все еще 0:0. Несмотря на подавляющее владение «Краснодара», до опасных моментов еще не доходило.
Понемногу начинает «Нижний Новгород» выбираться на чужую половину поля. А Сулеманов держится за ногу после фола Якимова.
Балай подхватывает мяч рядом со штрафной соперника, но прохода вперед нет, поэтому приходится играть назад.
Отходит «Нижний Новгород» от своих ворот, рубятся футболисты около центра поля, поскольку «быки» не пускают соперников на свою половину поля.
Очень часто с мячом встречается Якимов. А ведь он сегодня дебютировал за основную команду в чемпионате.
Владение мячом у «Краснодара» подавляющее — 78 на 22. Ильин на рывке прорвался вперед, но удар пришелся мимо ворот из-за защитника. А было опасно!
После штрафного удара «Краснодар» вырывается в контратаку, давят на ворота соперника «быки», но успевает вернуться «Нижний».
Балай оказывается на газоне, мимо щитка попал ему Сорокин. Помощь требуется игроку «Нижнему Новгороду», Сорокин предупрежден.
Позиционно пытается придумать что-то «Краснодар». Спаич пытался обыграть Сулейманова, но не так-то просто это сделать.
Мячом по большей части владеет «Краснодар», но до откровенно опасных моментов пока не доходит. «Нижний Новгород» держит оборону».
Фолит достаточно жестко Чернов на Козлове, но пока без желтой карточки. Повезло игроку «Краснодара» в этом плане.
Очень рискованно играет Нигматуллин, да еще и сбивает Калинского, который оказывается неудачно рядом с голкипером. Но может продолжить игру футболист.
Какой моментище! Нигматуллин играет на выходе из своей вратарской, оставляя ворота без защиты. но в итоге мяч попадает в плотное столпотворение футболистов, и не удается забить «быкам» в пустые.
Длинная передача проходит на Ильина, но там перехватывает мяч Гоцук, закрывая проход к своим воротам.
Всего по четыре полевых игрока в запасе у команд. Много как дисквалифицированных, так и травмированных.
Забирает мяч под свой контроль «Краснодар». Но пока по большей части футболисты перекатывают мяч на своей половине.
Поединок проходит в Краснодаре, и стартовые составы команд выглядят следующим образом:
«Краснодар»: Сафонов (К), Чернов, Мартынович, Сорокин, Спайич, Ионов, Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук (К), Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов, Шарипов, Балай, Сулейманов.