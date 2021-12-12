- Газета.Ru " />
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Киев может лишиться реверса российского газа в ближайшее время 08:44
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Муж кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб., провалил проверку... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе «Зенита» 07:51
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Остановились в шаге от тройки: «Краснодар» разошелся миром с «Нижним Новгородом»

«Краснодар» и «Нижний Новгород» не забили мячей в 18-м туре чемпионата России

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встретились между собой «Краснодар» и «Нижний Новгород». Поединок завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
Окончен
12 декабря 19:00
Краснодар
Краснодар
0 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм

23' Сорокин

40' Мартынович

2-й тайм

76' Классон

61' Миладинович

74' Балай

90' Апеков

90' Сапета

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

20:55

Очень напряженная игра, с большим количеством фолов и стыков, с большим давлением «Краснодара», который по большей части владел мячом, но ни к чему это давление так и не привело. 0:0!

'90+7

Все! Звучит финальный свисток, нули зафиксированы в матче «Краснодара» и «Нижнего Новгорода»!

'90+5

Возможно пенальти! Идет проверка VAR. Но достаточно быстро разбираются, нет 11-метрового.

'90+4

Небольшая стычка в штрафной «Нижнего Новгода». Апеков и Сапета получают желтые карточки.

'90+3

Во время атаки «быков» мяч покидает поле, и в итоге указано на удар от ворот.

'90+2

Юлдошев возвращается в игру, а спустя несколько секунд Калинский оказывается на газоне из-за фола Кривцова.

'90+1

Пять минут добавлено, а Юлдошев оказался на газоне, оказывают ему помощь.

'90

Не сумел качественно пробить Апеков, и мимо ворот летит мяч.

'89

И еще одна замена от тренерского штаба Кержакова: Пенчиков выходит вместо Горбунова.

'87

Прорвался «Нижний» к чужой страшной, но Якимов сыграл уверенно, прерывая атаку.

'85

Стремительно завершилась атака «Нижнего», которая ни к чему не привела.

'83

Двойная замена у «быков»: Апеков появляется вместо Ильина, также Рейхмен выходит вместо Ионова. Также замена у «Нижнего»: Балай уходит, Косарев выходит.

'81

Владеет мячом «Краснодар», но это ни к чему не приводит.

'79

Сейчас было весьма напряженно у ворот Сафонова. Но справляется защита «Краснодара».

'77

Еще один грубый фол у нас. Балай раскрылся навстречу мячу и получил по голове от Классона. С трудом поднимается с поля игрок «Нижнего Новгорода», а швед получает предупреждение.

'75

Нигматуллин выбивает мяч чужую половину поля, но мяч у своей штрафной забирает «Краснодар».

'73

Попеременно пытаются придумать что-то в атаке команды, но не удается. Прострел отличный проходит у «Краснодара», но замкнуть его некому.

'71

Угловой разыгрывают «быки», но нет проблем для Нигматуллина, уверенно играет он.

'69

А носилки не потребовались. Шарипов уходит с поля сам. Александр Сапета появляется вместо него.

'67

И снова у нас повреждение, и снова нужна замена. Шарипову нужна помощь. Даже носилки появляются на поле.

'65

Спаичу требуется помощь медиков и замена. Хромает футболист очень сильно, покидает он поле. Дмитрий Стоцкий выходит вместо него.

'63

Около двух минут было потрачено на помощь Гоцуку, которому Ильи разбил губу.

'61

Здорово играет Ильин, пробрасывает Спаичу, но тот нарушает правила. Миладинович получает желтую карточку за разговоры с судьей.

'59

Угловой удар зарабатывает «Нижний Новгород», а Сулейманов остается недоволен действиями своего партнера.

'57

Гораздо жестче стала игра, больше фолов, больше идут в стыки футболисты, и потенциально опасных атак стало тоже больше.

'55

Заброс на Балая не проходит, не сумел побороться футболист в чужой штрафной.

'53

В офсайд забираются игроки «Нижнего Новгорода», и «быки» снова забирают мяч под свой контроль.

'51

Ряд острых моментов был создан у ворот «Нижнего Новгорода», но справляются и защита, и голкипер.

'49

Штрафной удар исполняет «Нижний Новгород», но в итоге выбит мяч из пределов штрафной «Краснодара».

'47

А вот это опасно! Масоэро наносил удар, и мяч в итоге коснулся сетки с внешней стороны.

'46

С очень жесткого стыка начинается второй тайм, Спаич и Сулейманов сталкиваются, получает игрок «Краснодара» по лицу.

'46

Поехали, дает арбитр свисток на второй тайм!

Перерыв

Перерыв! Ничего не создали команды за компенсированное время, счет на табло все еще 0:0. Несмотря на подавляющее владение «Краснодара», до опасных моментов еще не доходило.

'45+1

Одна минута компенсирована к первому тайму.

'44

Нигматуллин забирает мяч себе после неудачного прохода «Краснодара».

'42

Понемногу начинает «Нижний Новгород» выбираться на чужую половину поля. А Сулеманов держится за ногу после фола Якимова.

'40

Мартынович получает предупреждение за очень грубую игру на Горбунове.

'39

Балай подхватывает мяч рядом со штрафной соперника, но прохода вперед нет, поэтому приходится играть назад.

'37

Отходит «Нижний Новгород» от своих ворот, рубятся футболисты около центра поля, поскольку «быки» не пускают соперников на свою половину поля.

'35

Мячом «Краснодар» владеет на левой бровке. Практически не дают вздохнуть защите соперников.

'33

Очень часто с мячом встречается Якимов. А ведь он сегодня дебютировал за основную команду в чемпионате.

'31

Владение мячом у «Краснодара» подавляющее — 78 на 22. Ильин на рывке прорвался вперед, но удар пришелся мимо ворот из-за защитника. А было опасно!

'29

С мячом «Нижний Новгород», но пока развить атаку не получается.

'27

«Краснодар» буквально висит на воротах соперника, обороняется «Нижний».

'25

После штрафного удара «Краснодар» вырывается в контратаку, давят на ворота соперника «быки», но успевает вернуться «Нижний».

'23

Балай оказывается на газоне, мимо щитка попал ему Сорокин. Помощь требуется игроку «Нижнему Новгороду», Сорокин предупрежден.

'21

Позиционно пытается придумать что-то «Краснодар». Спаич пытался обыграть Сулейманова, но не так-то просто это сделать.

'19

Мячом по большей части владеет «Краснодар», но до откровенно опасных моментов пока не доходит. «Нижний Новгород» держит оборону».

'17

Масоэро оказывают медицинскую помощь после столкновения в штрафной «Краснодара».

'15

Фолит достаточно жестко Чернов на Козлове, но пока без желтой карточки. Повезло игроку «Краснодара» в этом плане.

'13

Очень рискованно играет Нигматуллин, да еще и сбивает Калинского, который оказывается неудачно рядом с голкипером. Но может продолжить игру футболист.

'11

Очень компактно и на ограниченном участке поля давит «Краснодар» на соперника.

'9

Развить атаку «Нижнему» «Краснодар» не дает, останавливая рядом с центром поля.

'8

Какой моментище! Нигматуллин играет на выходе из своей вратарской, оставляя ворота без защиты. но в итоге мяч попадает в плотное столпотворение футболистов, и не удается забить «быкам» в пустые.

'7

Пытается атаковать «Краснодар», но пока до ворот дойти не удается.

'5

Длинная передача проходит на Ильина, но там перехватывает мяч Гоцук, закрывая проход к своим воротам.

'3

Всего по четыре полевых игрока в запасе у команд. Много как дисквалифицированных, так и травмированных.

'1

Забирает мяч под свой контроль «Краснодар». Но пока по большей части футболисты перекатывают мяч на своей половине.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали, первый тайм!

18:57

Матч судит Евгений Кукуляк. Команды вместе с судейской бригадой появляются на поле.

18:55

Поединок проходит в Краснодаре, и стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Краснодар»: Сафонов (К), Чернов, Мартынович, Сорокин, Спайич, Ионов, Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов, Ильин.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук (К), Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов, Шарипов, Балай, Сулейманов.

18:50

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую-онлайн трансляцию матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «нижним Новгородом».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
В Ливии заявили о 7 тысячах российских наемников
Глава Высшего госсовета Ливии указал на попытки «Вагнера» захватить страну
Путин рассказал, как Европа делила Россию на несколько стран в 90-е
Путин вспомнил, как на распад СССР отреагировали в Европе
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2021»
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»
Муж кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб., провалил проверку на полиграфе
Жириновский вспомнил свой самый счастливый день
Новости и материалы
Киев может лишиться реверса российского газа в ближайшее время
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах
Политолог определил виновных в развале СССР
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала
Быстров высказался о «трусливом» футболе «Зенита»
В МИД России разочарованы политикой европейцев
В Россию стали больше импортировать рома, джина и чачи
Диетолог рассказала, как избавиться от отечности
Мостовой рассказал, в чем беда российского футбола
В Испании голые полицейские нырнули в замерзший пруд для спасения собаки
Защитник «Локомотива» назвал главную причину неудач в последних матчах
В Петербурге на площади 400 кв. м горит вещевой склад
Юрист объяснил, когда водитель может совершить разворот через сплошную
Певец Шура рассказал, почему не может иметь детей
Все новости
Как защитить себя в дорожных конфликтах и не попасть в колонию
Юрист Радько объяснил, в каких случаях можно использовать перцовый баллончик при конфликтах
Георгий Бовт
Психи. И не лечатся
О том, как мир сходит с ума в буквальном смысле
«Увидеть в Минске демократически избранного президента». О чем мечтает глава Евросовета
Шарль Мишель: кресло лидера Белоруссии останется пустым на саммите Восточного партнерства
Новый канцлер Германии призвал к деэскалации в Донбассе
Шольц выступил за активизацию «нормандского формата» для урегулирования на Украине
Заразнее, но менее опасен. В ВОЗ сравнили «омикрон» и «дельту»
ВОЗ: штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем «дельта»
«Переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру»: Захарова оценила угрозы G7
Главы МИД стран G7 призвали Россию к прекращению конфликта на Украине
«Я свободный человек». 80 лет со дня рождения «советского Ватсона» Виталия Соломина
Сокуров против Путина, обращение Моргенштерна к СК, ответ мужа Шульман Оксимирону
Новости культуры и шоу-бизнеса за неделю
«Если Россия не поставит оружие Турции — это сделают другие»
Как Россия поможет Турции создать истребитель пятого поколения TF-X
«Вся сумма вернется на счет владельца карты»
В банках рассказали, как получить назад украденные через онлайн-магазины деньги
«Должен сидеть гораздо дольше»: облитая кислотой в Петербурге девушка находится в коме
До 8 января арестован мужчина, обливший в Петербурге кислотой бывшую девушку
Кому из пенсионеров начислят «сельскую надбавку» в 2022 году
ПФР: повышенные выплаты не будут зависеть от того, где теперь живет пенсионер
«Такого еще никто не делал»: как Imanbek записывал звук атома на АЭС
Интервью с диджеем Imanbek — о съемках фильма на АЭС и жизни после получения «Грэмми»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть