Экс-игрок «Спартака» — о сборной России: Словения выглядит намного сильнее нас

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем гостевом матче сборной России со Словенией в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«По качеству состава словенцы сейчас выглядят намного сильнее сборной России, особенно после нашего матча со Словакией. Результат — это самое важное, так что ожидаю от национальной команды приятного сюрприза, хотя объективно нам будет очень тяжело, особенно на выезде. С другой стороны, если Словения будет нестись вперед, то ее можно будет подловить на контратаке», — приводит слова Деменко Rusfootball.

Встреча Россия — Словения состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В это же время хорваты на своем поле сыграют со словаками.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее народный артист России Валерий Баринов заявил, что в матче Словения — России ждет чуда от подопечных Валерия Карпина.