Немецкий журналист назвал Гиздоля обычным тренером, который безразличен фанатам

Журналист Deutsche Welle Паскаль Йохем рассказал, какой у нового главного тренера московского «Локомотива» Маркуса Гисдоля образ в немецких футбольных кругах.

«С фанатами у него всегда были холодные отношения. Гисдоль не такой очаровательный и харизматичный, как, например, Клопп, у которого есть своя аура. Назвал бы Гисдоля обычным тренером Бундеслиги, который безразличен фанатам. Однако болельщики всегда возносили его, когда тот добивался успеха.

Что касается его профессиональных качеств, то он хороший аналитик. Гисдоль — не шоумен, он не любит говорить о вещах, которые не связаны с футболом. О нем специалист готов разговаривать постоянно. При этом в Германии его не считают лэптоп-тренером, как Тухеля, Нагельсманна или Тедеско. Гисдоль старше этих специалистов. Его относят к другом поколению», — приводит слова журналиста Sport24.

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург». Немецкий специалист был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

Ранее Паскаль Йохем назвал главную проблему Маркуса Гисдоля.