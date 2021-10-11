Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок «Спартака» — о сборной России: Словения выглядит намного сильнее нас 02:59
Госдеп США назвал профессиональными прошедшие в Катаре дискуссии с талибами* 02:58
Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой, чтобы избежать дефицит газа... 02:47
Медведев призвал дождаться появления на Украине вменяемого руководства 02:37
Водителям с непогашенной судимостью могут запретить работать в такси уже... 02:34
Отложен суборбитальный полет с 90-летним актером Уильямом Шетнером 02:27
Беспилотник «Орион» сможет проводить разведку ледовой обстановки... 02:21
Сборная России по борьбе заняла первое место на ЧМ по общему числу медалей 02:20
Медведев считает, что с Зеленским «никак» не договориться 02:19
Названы сложности при кредитовании трудовых мигрантов 02:16
Бесплатная ставка 1000 р.

Немецкий журналист назвал Гиздоля обычным тренером, который безразличен фанатам

close
100%
Michael Sohn/AP

Журналист Deutsche Welle Паскаль Йохем рассказал, какой у нового главного тренера московского «Локомотива» Маркуса Гисдоля образ в немецких футбольных кругах.

«С фанатами у него всегда были холодные отношения. Гисдоль не такой очаровательный и харизматичный, как, например, Клопп, у которого есть своя аура. Назвал бы Гисдоля обычным тренером Бундеслиги, который безразличен фанатам. Однако болельщики всегда возносили его, когда тот добивался успеха.

Что касается его профессиональных качеств, то он хороший аналитик. Гисдоль — не шоумен, он не любит говорить о вещах, которые не связаны с футболом. О нем специалист готов разговаривать постоянно. При этом в Германии его не считают лэптоп-тренером, как Тухеля, Нагельсманна или Тедеско. Гисдоль старше этих специалистов. Его относят к другом поколению», — приводит слова журналиста Sport24.

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург». Немецкий специалист был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

Ранее Паскаль Йохем назвал главную проблему Маркуса Гисдоля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«У нас исключительные отношения с Россией»
Президент Сербии поблагодарил Россию и попросил о благоприятной цене на газ
«Мы можем отвечать позитивом на позитив». Викторию Нуланд пустят в Россию
МИД: Россия и США на паритетных началах сняли санкции, чтобы визит Нуланд состоялся
«Очень спешил и гнал по встречке». Что известно о ДТП с Собчак
Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, есть погибшие
Собчак попросила прекратить «метать фейки» по поводу ДТП в Сочи
ЗРК «Витязь» для борьбы с дронами заступят на боевое дежурство в российской армии
В пенитенциарной службе Грузии назвали нормальным состояние здоровья Саакашвили
Новая сторублевая купюра появится в обращении к концу 2022 года
Новости и материалы
Экс-игрок «Спартака» — о сборной России: Словения выглядит намного сильнее нас
Госдеп США назвал профессиональными прошедшие в Катаре дискуссии с талибами*
Чижов призвал ЕС наладить диалог с Москвой, чтобы избежать дефицит газа в будущем
Медведев призвал дождаться появления на Украине вменяемого руководства
Водителям с непогашенной судимостью могут запретить работать в такси уже в этом году
Отложен суборбитальный полет с 90-летним актером Уильямом Шетнером
Беспилотник «Орион» сможет проводить разведку ледовой обстановки в Антарктике
Сборная России по борьбе заняла первое место на ЧМ по общему числу медалей
Медведев считает, что с Зеленским «никак» не договориться
Названы сложности при кредитовании трудовых мигрантов
Медведев заявил, что Украиной правят «слабые люди» без самоидентификации
Фьюри отметил победу на Уайлдером в ночном клубе с известным диджеем
Медведев назвал эфемерными надежды Украины на членство в НАТО и Евросоюзе
Актер Баринов — о сборной России: со Словенией снова нужно чудо
На Земле найдены мангровые леса возрастом более 125 тысяч лет «в ловушке времени»
Пожилой мужчина забил немощного соседа светильником, а утром забыл об этом
В больнице Северной Осетии произошел сбой в работе системы подачи кислорода
Билл Гейтс посетил матч российской теннисистки
Все новости
Крушение самолета L-410 в Татарстане. Главное
Минздрав: 16 человек из 22 погибли в авиакатастрофе в Татарстане
Смертельное ДТП с Собчак, гибель артиста в Большом театре, новый худрук Театра Сатиры
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Для Кремля такого вопроса не существует»
Дмитрий Песков прокомментировал слова о возврате Крыма Украине «за пять минут»
Экспансия или добрососедство: зачем Узбекистану понадобились российские земли
Заинтересованность в российско-узбекском агропроекте выразили уже 23 субъекта РФ
«В отличие от Восточной Европы, Балканы Евросоюзу не нужны»
Почему Балканским странам закрыт путь в ЕС и выгодно ли это России
«Отключение от соцсетей — лучшее, что мы можем сделать»
Дуров в свой день рождения назвал соцсети непрерывным потоком мусора
Извержение вулкана на острове Пальма усилилось
«Прекратить зоопарк». В школах введут федеральную систему учета успеваемости
В России создадут государственную систему учета успеваемости школьников
Домашний просмотр: материнство при абьюзе и нищете, стендап в 15 лет и российская «Дрянь»
Обзор новых сериалов онлайн: «Уборщица», «Пингвины моей мамы» и «Естественный отбор»
Бабье лето закончится затяжными дождями
Синоптик спрогнозировал конец бабьего лета 12 октября
Необъявленный локдаун. Какие ограничения вводят в российских регионах
Число заболевших COVID-19 в России за неделю стало максимальным в 2021 году
«Просто большой позор»: у дома Порошенко произошли столкновения
Демонстранты пытались прорваться в дом Порошенко
«Белорусский диктатор шантажирует Европу мигрантами»
В Германии пытаются установить связь Лукашенко с переброской нелегалов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях