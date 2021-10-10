«Это лучше, чем финал Лиги чемпионов»: легендарный игрок назвал лучшее противостояние в футболе

Бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Самюэль Это'О считает противостояние мадридского и каталонского клубов лучшим матчем в мире. Слова Это'О передает TMW.

«Никто не сморит, играют ли Криштиану Роналду или Месси. Все ждут победы любимой команды. Я играл в «классико» и знаю, что это лучший матч в мире, хоть я и не играл в финале чемпионата мира. Матч «Барса» — «Реал» лучше, чем финал Лиги чемпионов. «Барселона» плохо начала, но это уникальный вызов. Игроки должны этим воспользоваться», — сказал Это'О.

Ближайший «Эль Классико» состоится 24 октября.

После семи матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает девятую строчку, набрав 12 очков.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ли Лиги, имея в активе 17 очков в восьми встречах.

Ранее капитан «Барселоны» Жерар Пике после поражения в матче восьмого тура чемпионата Испании от мадридского «Атлетико» (0:2) высказался о проблемах команды с результативностью.