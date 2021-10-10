Фьюри превзошел Уайлдера по всем статистическим показателям

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри превзошел американца Деонтея Уайлдера по всем статистическим показателям, сообщает Compubox в Twitter.

Британец оказался сильнее соперника по точным попаданиям — 150 (39%) – 72 (20%), джебам — 117 – 102, по точным джебам — 36 (31%) – 9 (%), по силовым ударам — 268 – 253 и по точным силовым ударам — 114 (43%) – 63 (25%).

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее Фьюри описал свою победу над Уайлдером фразой «мне было больно».