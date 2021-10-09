Журналист Орлов поделился мнением о будущем Витории в «Спартаке»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о будущем наставника московского «Спартака» Руя Витории.

«Отдельно футболисты «Спартака» умеют играть, но надо выстроить игру. А дадут ли выстроить португальцу? Как долго он продержится? Там такие бурные течения вокруг него. Очень сложно», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В десяти первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел четыре поражения и занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Мисс Спартак 2019» Ольга Смирнова вошла в тренерский штаб красно-белых.

Смирнова будет работать тренером по физической подготовке. Стоит отметить, что ранее она работала в академии «Спартака».

Смирнова является мастером спорта по легкой атлетике.