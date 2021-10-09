Комментатор Орлов назвал игру сборной России детским садом

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре сборной России в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

«Нет, меня не сильно смущает, что словаки так много владели мячом. Ребята, надо для начала поднять наш футбол. А так — просто сравните составы. У нас сегодня в сборной был футболист уровня Куцки? По опыту, по мастерству? Ну кого вы с ним поставите рядом? Это детский сад под руководством Карпина. Но он еще повзрослеет! У этой команды есть перспективы. Прежде всего потому, что они борются за каждый мяч. У ребят глаза горят!» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее певец Юрий Лоза назвал позором игру сборной России.