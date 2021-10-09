Кузяев заявил, что сборной России повезло в матче со Словакией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о победе в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

«Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Три очка есть — идем дальше. Победа досталась очень непросто. У словаков было несколько стопроцентных моментов. Где-то нам повезло, но победа есть победа. Дальше ждет сложнейший выезд в Словению — будем готовиться», — сказал Кузяев в ролике, опубликованном на YouTube-канале национальной команды.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов назвал основную причину победы над Словакией.