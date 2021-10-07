Александр Емельяненко одним словом ответил на вопрос, как надо бить женщин

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос о том, как надо бить женщин.

«Периодически», — сказал Емельяненко на YouTube-шоу «Что было дальше?».

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Напомним, что в сентябре 2021 года Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым, в котором одержал победу по истечении трех раундов единогласным судейским решением.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко прокомментировал слова брата Александра, который заявил, что готов провести с ним бой.