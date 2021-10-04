Футболист «ПСЖ» прокомментировал поражение от аутсайдера

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос после поражения в матче девятого тура чемпионата Франции от «Ренна» (0:2) заявил, что парижанам не хватило эффективности. Слова Маркиньоса передает официальный сайт «ПСЖ».

«Думаю, что мы были недостаточно эффективны на поле – как впереди, так и сзади. У нас были моменты, но игра была странной, очень открытой. Начало матча для нас выдалось непростым, потому что «Ренн» действовал очень энергично, они были лучше», – сказал Маркиньос.

После девяти матчей «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка. «Ренн» после сенсационной победы поднялся на 11-е место, набрав 12 баллов.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Анже», а «Ренн» сыграет в гостях с «Мецем».

Ранее наставник «ПСЖ» ответил на вопрос, когда защитник Серхио Рамос дебютирует за клуб.