Хабиб дал прогноз на бой UFC между Махачевым и Хукером

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что россиянин Ислам Махачев с почти стопроцентной вероятностью одолеет новозеландца Дэна Хукера в ближайшем поединке. Слова Хабиба передает Islam Channel.

«Хукер никогда не дрался с таким соперником, как Ислам. Все его оппоненты были ударниками. Не знаю, что он будет делать с давлением Ислама, борьбой, доминацией в партере. Как он будет этому противостоять? Его шанс только на лаки-панч. А так — 99%, что Ислам изобьет его», — сказал Нурмагомедов.

Бой пройдет в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Напомним, Махачев должен был подраться с Рафаэлес дос Аньосом, но бразилец снялся с турнира.

В своем последнем поединке Хукер одолел Насрата Хакпараста единогласным судейским решением.

Ранее легковес Тони Фергюсон намекнул, что хотел бы провести поединок против Махачева.