Защитник «Лестера» об акции BLM: это раздражает расистов, нужно продолжать

Защитник «Лестер Сити» Райан Бертранд считает, что жест с преклонением колена в рамках акции Black Lives Matter (BLM) является важным, так как это помогает бороться с расизмом. Слова футболиста передает Sky Sports.

Бертранд считает, что преклонение колена является важным посланием. По его мнению, акций BLM недостаточно.

«Это не значит, что нужно отказываться от преклонения колена. Этот жест должен остаться, ведь он раздражает расистов. Это здорово, потому что мы навязываем миру свое послание. Но вместе с клубами АПЛ и чиновниками нам нужно сесть за стол переговоров и подумать, куда движение BLM пойдет дальше. Только тогда можно будет говорить о прогрессе в борьбе с расизмом», — сказал Бертранд.

Также защитник выразил мнение, что расизм будет существовать всегда и контролировать его проявление невозможно, но можно контролировать его в спорте.

Ранее фанаты варшавской «Легии» поиздевались над футболистами «Лестера» за участие в акции Black Lives Matter перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы.