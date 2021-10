Суарес потроллил Кумана после забитого мяча в ворота «Барселоны»

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес после гола в ворота «Барселоны» в восьмом туре чемпионата Испании изобразил руками звонок по телефону. По всей видимости, так он потроллил главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

Именно при голландском наставнике Суарес покинул каталонский клуб. Как потом рассказывал сам форвард, Куман сообщил ему о том, что он не вписывается в планы, по телефону. Сам Суарес признавался, что считает такое отношение тренера оскорбительным.

Матч закончился победой мадридского клуба со счетом 2:0. Помимо гола, Суарес сделал результативную передачу на Тома Лемара, когда тот отправлял в сетку первый мяч в матче.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), двукратным победителем Суперкубка Испании (2016, 2018), победителем Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

Ранее сообщалось, что Суарес забил всем клубам, с которыми встречался в Ла Лиге.

