Хоккеист «Трактора»: североамериканцы рассказывали всякие истории о России

Нападающий челябинского «Трактора» Теему Пулккинен, говоря о Континентальной хоккейной лиге, заявил, что во время выступления за океаном североамериканцы рассказывали ему, что в России «не все так гладко». Слова финского хоккеиста передает «Чемпионат».

«Когда играл за океаном, североамериканцы рассказывали всякие истории о России. Ну, вы знаете, можете послушать всякие подкасты, где игроки рассказывают, что здесь все не так гладко. Но когда я приехал сюда, то увидел только хорошее. Еда замечательная, отели шикарные, все по высшему разряду, не могу сказать ничего плохого. Может, все эти истории и правда, но со мной в России никогда не происходило ничего плохого», — сказал хоккеист.

Пулккинен выступает в КХЛ с 2018 года. За это время он также успел поиграть за минское и московское «Динамо» и «Локомотив».

В НХЛ форвард выступал за «Детройт», «Миннесоту» и «Аризону».

Ранее сообщалось, что американский телеканал ESPN+ покажет в США более 130 матчей КХЛ этого сезона.