Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский прокомментировал отставку спикера Рады 16:59
Ректор МГУ заявил, что девятилетнюю студентку Алису Теплякову не планируют отчислять 16:48
Ветеран «Спартака» оценил уровень Бакаева 16:46
На Украине напомнили о нацистском прошлом Венгрии из-за российского газа 16:43
Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированной машине 16:29
Лещенко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках 16:22
«БелТА» обвинила CNN в самопиаре и конфронтации во время интервью... 16:20
Мошенники начали красть деньги с карт москвичей под предлогом привязки QR-кода 16:08
Россия и США обсудили взаимное признание COVID-сертификатов 16:03
«Рубин» потерпел домашнее поражение от «Нижнего Новгорода»... 15:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-игрок «Спартака» считает, что Бакаев способен принести пользу сборной

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о вызове полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в расположение национальной сборной России.

По его мнению, 25-летний игрок может быть полезен Валерию Карпину.

«Могут быть разные ситуации, но я думаю, что вызов был осуществлен либо из-за того, что что-то произошло в сборной, либо после игры с «Наполи». Увидели и вернули. Мы же не знаем тонкостей, почему именно. Может, какая позиция открылась, и нужен человек именно для нее. Но то, что это футболист интересный, со своей игрой – да. Он однозначно нашей сборной пригодится.

Насколько мог на вызове сказаться именно матч с «Наполи»? Тяжело сказать, потому что мы выделяем всегда команду или футболиста, который забил. Тот же Промес, который оформил два гола. Но Зелимхан очень хорошую работу проделал. Это тоже повлияло на Валерия Георгиевича», — заявил Деменко в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев вызван в сборную России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Не видим никаких препятствий». ВОЗ может признать «Спутник V» в ближайшее время
Глава Минздрава заявил, что сняты все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ
«Задержали в России». Как Геннадий Можейко оказался в СИЗО в Минске
Родители журналиста «КП в Беларуси» сообщили о его местонахождении
Вымогательства, фишинг, потеря денег: чем опасны недобросовестные работодатели
Эксперты дали советы, как избежать проблем при устройстве на работу
В России впервые с июля выявили более 25 тысяч случаев COVID-19
В МИД РФ рассказали о процессе сертификации «Северного потока — 2»
Ректор МГУ заявил, что девятилетнюю студентку Алису Теплякову не планируют отчислять
Лия Ахеджакова заявила, что ее не вызывали на допрос в СК
Новости и материалы
Зеленский прокомментировал отставку спикера Рады
Ветеран «Спартака» оценил уровень Бакаева
На Украине напомнили о нацистском прошлом Венгрии из-за российского газа
Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированной машине
Лещенко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках
«БелТА» обвинила CNN в самопиаре и конфронтации во время интервью с Лукашенко
Мошенники начали красть деньги с карт москвичей под предлогом привязки QR-кода
Россия и США обсудили взаимное признание COVID-сертификатов
«Рубин» потерпел домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» в рамках РПЛ
Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище
В Нидерландах взрыватель банкоматов подорвался во время записи обучающего видеоурока
Опубликованы составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч РПЛ
Черногорский суд арестовал экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова
Овчарка чуть не укусила бывшего мужа Пелагеи перед матчем КХЛ
Первоклассник стал единственным учеником в школе после введения дистанционки в Саратове
Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из-за слишком популярных сериалов
Партия «Слуга народа» собрала необходимые подписи для отставки спикера Рады
В Минздраве заявили, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты
Все новости
«История еще одного Афганистана»: в Киеве признали крах экономики страны
Депутат Рады предрек неминуемый развал Украины после потери транзита в Венгрию
«Этот приговор признает только Россия». Что Саакашвили заявил в письме из тюрьмы
Саакашвили назвал заказчика «сфабрикованных» приговоров против него
Время толстосумов: автомобильные новинки октября
В октябре на авторынке России дебютируют премиальные модели
«США специально бросили оружие в Афганистане. Это часть плана»
Эксперт рассказал, почему военные США оставили талибам* свое оружие
«Неоценимо полезно»: для чего с россиян соберут генетический материал
Врачи рассказали, как база генетических данных россиян поможет ученым
Как приготовить настоящую шарлотку
Классический рецепт и авторские версии шарлотки от шефов
Стингу — 70
«Наследники», «Уборщица», «Ломка», «Чаки» и еще 18 сериалов октября
Какие сериалы смотреть в октябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«Возлюбленный, нежный друг»: что писала Мария-Антуанетта своему любовнику
Историки расшифровали любовные письма королевы Марии-Антуанетты
«Если только вы посмеете еще раз». О чем президент Белоруссии предупредил США
Лукашенко рассказал, когда Белоруссия превратится в «единую военную базу» с Россией
Дорого и небезопасно: почему мир еще не готов к домашним роботам
Эксперты объяснили, почему людям не нужны роботы-компаньоны
«Фактор, способствующий эпидемии». Почему не заканчивается третья волна COVID-19
Вирусолог считает, что текущая волна коронавируса пойдет на спад в середине декабря
Кризис британской короны: как Елизавета II теряет власть
Почему Барбадос и другие страны отказываются от власти королевы Великобритании
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях