Экс-игрок «Спартака» считает, что Бакаев способен принести пользу сборной

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о вызове полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в расположение национальной сборной России.

По его мнению, 25-летний игрок может быть полезен Валерию Карпину.

«Могут быть разные ситуации, но я думаю, что вызов был осуществлен либо из-за того, что что-то произошло в сборной, либо после игры с «Наполи». Увидели и вернули. Мы же не знаем тонкостей, почему именно. Может, какая позиция открылась, и нужен человек именно для нее. Но то, что это футболист интересный, со своей игрой – да. Он однозначно нашей сборной пригодится.

Насколько мог на вызове сказаться именно матч с «Наполи»? Тяжело сказать, потому что мы выделяем всегда команду или футболиста, который забил. Тот же Промес, который оформил два гола. Но Зелимхан очень хорошую работу проделал. Это тоже повлияло на Валерия Георгиевича», — заявил Деменко в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев вызван в сборную России.