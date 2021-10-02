Черчесов рассказал, что получил за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что получил за свой главный тренерский успех с национальной командой — четвертьфинал чемпионата мира — 2018.

«У нас был эмоциональный успех. Спортивный — кубок забрала Франция. Мы могли выйти в 1/2 финала, но не получилось. Мы — чемпионы мира по эмоциям.

Ни квартир, ни машин, ни дач я не получал. Самое главное — получили любовь нашей нации. Мы для них играли.

Нашу команду принял глава государства в Кремле, получили ордена, грамоты. Он звонил несколько раз по ходу турнира, мы вместе смотрели финал на стадионе», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не смотрел матчи национальной команды под руководством Валерия Карпина.