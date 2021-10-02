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Черчесов высказался о взаимоотношениях Дзюбы и Карпина

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Владимир Астапкович/Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о взаимоотношениях между нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным и нападающим Артемом Дзюбой.

«Амбициозный игрок, который имеет свое мнение. Нужно время, чтобы Артем нашел свою нишу. Он в 18 лет играл у меня в основном составе «Спартака». Ему нужно время, чтобы прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Отличный чемпионат мира, забил много мячей, капитан команды.

Подобные ситуации случаются в каждой команде. Задача главного тренера — не запустить ситуацию до такой степени, когда нет обратной дороги. Мы сами были молодыми, тренеры находили с нами общий язык. Моя задача в том, чтобы сделать выводы, простить ту или иную ошибку, посмотреть спокойно и поправить», — сказал специалист в эфире польской передачи Hejt Park.

Напомним, Дзюба отказался от вызова на октябрьские матчи сборной России. Он мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

Ранее Виктор Онопко объяснил отказ Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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