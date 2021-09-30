Капелло назвал Алексея Миранчука ленивым футболистом

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло и экс-тренер миланского «Интера» Антонио Конте обсудили в эфире Sky Sport игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«У него отличные качества, жаль, что он немного ленивый», — сказал Капелло, вспомнив дебют игрока в сборной России.

«Обычно у Гасперини ленивые футболисты меняются к лучшему», — ответил Конте.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука одним из худших игроков матча четвертого тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

Встреча, прошедшая в Салерно, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Бергамо. Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве игры. Он получил за матч 4,5 балла. Такую же оценку получили полузащитники Руслан Малиновский и Марио Пашалич.