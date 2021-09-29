Вратарь «ПСЖ» прокомментировал слухи, что он недоволен своим положением в клубе

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма, комментируя слухи о том, что его не устраивает нынешнее положение в клубе, заявил, что ему «смешно читать всю эту чушь о себе». Слова вратаря передает Goal.com.

«Мне просто хочется посмеяться. Я счастлив в «ПСЖ». Смешно читать всю эту чушь обо мне. Я выступаю с таким количеством чемпионов в команде. У меня нет никаких проблем. Сбылась моя мечта, я дебютировал в Лиге чемпионов», — сказал Доннарумма.

Отметим, что в этом сезоне Доннарумма провел два матча в чемпионате Франции. В остальных играх место в воротах парижского клуба занимал Кейлор Навас. В матче с «Манчестер Сити» итальянский вратарь дебютировал в Лиге чемпионов.

На прошедшем чемпионате Европы — 2020 Доннарумма был признан лучшим игроком турнира. Он помог сборной Италии одержать семь побед в семи матчах и пропустил четыре мяча. В финальной встрече с командой Англии (1:1, 3:2 — по пенальти) вратарь отразил два 11-метровых удара.

Летом 2021 года Доннарумма стал свободным агентом. До этого он с 2015 года выступал за «Милан». В составе команды он стал обладателем Суперкубка Италии. В прошлом сезоне он принял участие в 48 матчах, в которых пропустил 54 мяча.

Ранее «ПСЖ» победил «Манчестер Сити» благодаря голу Месси.