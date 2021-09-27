«Барселона» зимой намерена купить нападающего «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» заинтересована в подписании уругвайского нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб планирует приобрести форварда во время зимнего трансферного окна. Сам уругваец также заинтересован в переходе в «Барселону», так как понимает, что будет получать мало игрового времени в «МЮ» после прихода в клуб форварда Криштиану Роналду.

В этом сезоне Английской премьер-лиги Кавани принял участие в двух встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В предыдущем розыгрыше АПЛ уругваец забил 10 мячей и отдал три голевые передачи в 26 играх.

До этого на протяжении семи сезонов Кавани защищал цвета «Пари Сен-Жермен». Также игрок выступал за «Наполи» и «Палермо».

Контракт уругвайского нападающего с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду после окончания игровой карьеры планирует стать тренером «Манчестер Юнайтед».