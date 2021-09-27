Медведева опубликовала видео с Милохиным с репетиции «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фрагмент с репетиции нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Спортсменка выложила в Instagram видео, на котором ее партнер, тиктокер Даня Милохин, кружит ее на руках.

«А меня на ручках носят!» — написала Медведева.

Также фигуристка поделилась ожиданиями от выступления на проекте. Она заявила, что изначально изучала парное катание ради эксперимента.

«Своего партнера в «Ледниковом периоде» Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс», — приводит слова Медведевой официальный сайт Первого канала.

Милохин отметил, что проводит каждый день на льду по три часа.

«Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь — так это уронить девушку», — сказал тиктокер.

Новый сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября. Победителями прошлогоднего проекта стали актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт.

Ранее сообщалось, что ведущими «Ледникового периода» второй год подряд будут олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.