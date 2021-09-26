Новый президент IIHF заявил о намерении заявить французский клуб в КХЛ

Новоиспеченный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардифф высказался о возможном появлении французского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

Функционер заявил, что проблемой начала работы по созданию французского клуба в КХЛ является пандемия коронавируса. Также Тардифф заявил, что есть проблемы с ареной «Берси», так как в концертно-развлекательный график стадиона невозможно вписать календарь клуба КХЛ.

«Мы бы очень хотели, чтобы лучшие французские игроки вернулись во Францию. Мы бы построили вокруг них команду из других наших профессиональных игроков. Это пойдет на пользу и нашей сборной. Мы не отказываемся от идеи с клубом КХЛ во Франции. Мы скоро возобновим работу над ней», – сказал Тардифф.

На данный момент в КХЛ входят клубы, представляющие Казахстан («Барыс»), Китай («КуньЛунь»), Латвию («Динамо»), Белоруссию («Динамо»), Финляндию («Йокерит»).

Ранее Люк Тардифф был избран новым президентом Международной федерации хоккея.