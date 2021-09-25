В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к тренеру «Локомотива» Николичу

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что красно-белые интересуются тренером «Локомотива» Марко Николичем, передает «Спорт-Экспресс».

«Николич? Очередной слух. Уже много раз говорил, что «Спартак» не ищет тренера — клуб доверяет Витории», — сказал Зеленов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» располагается на восьмой строчке, имея в активе 13 баллов. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов на стадии квалификационного раунда и неожиданно проиграли дома польской «Легии» в групповом этапе Лиги Европы.

После дерби с ЦСКА, в котором «Спартак» уступил со счетом 0:1, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов рассказал, что руководство клуба доверяет тренерскому штабу и Руй Витория со своего поста не уходит.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о готовности возглавить московский «Спартак».