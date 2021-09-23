Овечкин предположил, кто забьет решающий гол в финале Олимпиады-2022

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, говоря о предстоящих зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, заявил, что этот турнир его последний шанс выиграть олимпийское золото. Слова Овечкина передает официальный сайт НХЛ.

«Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем, ведь так? Так что если есть шанс, им надо пользоваться.

Кто забьет победный гол в финале? Сложно сказать. Пусть будет Тарасенко», – сказал Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин рассказал о своей адаптации в США.