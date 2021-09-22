Капризов назвал подписание нового контракта с «Миннесотой» хорошей сделкой

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового трудового соглашения.

«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей со своими партнерами по клубу. Я общался со многими из них, все писали мне поздравления.

Теперь постараюсь сосредоточиться на игре и на победах. Все довольны, это позитивное ощущение», — приводит слова Капризова пресс-служба клуба.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов выложил фото в форме «Миннесоты» после подписания контракта.