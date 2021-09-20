Мостовой заявил, что нельзя не вызвать лучшего бомбардира РПЛ в сборную России

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре форварда «Уфы» Гамида Агаларова, который с восемью мячами лидирует в бомбардирской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Парень играет в «Уфе» и уже забил восемь. Это не то, что хороший, а отличный показатель. Вряд ли кто-нибудь мог так начать сезон. Голы все как у хорошего нападающего.

Единственный совет — трудиться и не сбавлять оборотов. Видели много примеров молодых, которые забивали, а потом пропадали.

Вызовут ли его в сборную? По идее, да. Нельзя не вызвать лучшего бомбардира», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

21-летний форвард команды из столицы Башкирии забил восемь мячей в восьми матчах и лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в €1,2 млн.

В последнем матче первенства страны против «Химок» Агаларов оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 3:2.

В октябре сборной России предстоит провести два матча: 8 октября дома со Словакией, 11 октября в гостях со Словенией.

Ранее бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба нужен национальной команде в любом качестве.