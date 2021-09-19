Сын Плющенко сломал руку во время игры в футбол

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сломал руку во время игры в футбол. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Юный фигурист отметил, что неудачно отбил мяч, когда стоял в воротах. У него диагностирован перелом лучевой кости.

«Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал», — сообщил Плющенко-младший.

Александр Плющенко родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко», где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный как Гном Гномыч, опередил олимпийскую чемпионку 2018 года по фигурному катанию Алину Загитову и двукратную победительницу первенств мира Евгению Медведеву по числу подписчиков в Instagram.