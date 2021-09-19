Карпин назвал лучшего российского нападающего

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, кого считает лучшим нападающим страны.

«Смолов», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что футболист отметился голом и двумя результативными передачами в сентябрьских матчах национальной команды.

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны», — добавил Карпин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард московского «Локомотива» принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года после ухода Станислава Черчесова. Под руководством нового наставника сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее Карпин признался, что у него есть конфликт с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.