Фигуристка Бестемьянова рассказала о серьезной проблеме Трусовой

Российская фигуристка Наталья Бестемьянова высказалась о падении Александры Трусовой с тройного акселя на турнире U.S. International Classic, передает Sport24.

«У Саши какой-то психологический блок на тройной аксель. Она не может делать его чисто на соревнованиях — это серьезная проблема. Нужно продолжать работать над этим прыжком, иначе могут возникнуть сложности», — сказала Бестемьянова.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.