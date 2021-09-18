Защитник «Ромы» рассказал, как ослушался Моуринью

Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини рассказал, как ослушался главного тренера Жозе Моуринью во время матча с софийским ЦСКА в рамках группового этапа Лиги конференций.

Римляне победили со счетом 5:1, а Манчини стал автором четвертого гола итальянцев.

«Он сказал мне оставаться сзади во время угловых ударов. Но я чувствовал, что могу забить, поэтому пробежал к чужим воротам. Когда забил, я побежал к нему, чтобы сказать об этом.

Моуринью привнес новый менталитет. Он сказал, что хочет от нас, с самого первого дня тренировки», — цитирует игрока Football italia.

Португальский наставник отметил этот эпизод у себя в Instagram.

«Когда футболист просит пойти в штрафную на угловой, а вы говорите: «Нет», но он идет и забивает… Можно только улыбнуться», — написал Моуринью.

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