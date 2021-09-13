Джокович расплакался во время матча с Медведевым

Сербский теннисист Новак Джокович расплакался во время финальной встречи Открытого чемпионата США против россиянина Даниила Медведева.

Первая ракетка мира не смог справиться с эмоциями в перерыве третьего сета при счете 4:5.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт. Медведев сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведеву не удавалось одержать победу в двух из них.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Джокович заявил, что отнесется к финалу с Медведевым как к последнему матчу в карьере.