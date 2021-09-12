Тарасова осталась в восторге от уровня фигуристов сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после начала открытых прокатов сборной России по фигурному катанию, которые проходят в Челябинске, передает «Матч ТВ».

11 сентября мужчины, женщины, танцевальные дуэты и спортивные пары показали короткие выступления.

«Весь день смотрела все программы. Я в восторге. Все сделали огромный шаг вперед. Контрольные прокаты — одни из важных выступлений спортсменов в сезоне. И настоящая роскошь быть на этих прокатах и смотреть их», — заявила Тарасова.

Заслуженный тренер отметила, что все фигуристы ее порадовали, никто из них не остался на прежнем уровне. Напомним, что у женщин особо отличились ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева и воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которые в своих коротких прокатах чисто исполнили тройной аксель — один из самых сложных элементов в фигурном катании и самый дорогой в коротком выступлении.

Произвольные прокаты все участники сборной покажут 12 числа — первыми на лед танцоры с произвольным выступлением. Прокаты начнутся в 12.00 по московскому времени.