Трусова сорвала тройной аксель на контрольных прокатах сборной России

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме Александра Трусова сорвала тройной аксель во время исполнения короткой программы на контрольных прокатах национальной сборной России, которые проходят в Челябинске.

Ученица Этери Тутберидзе исполняет короткую программу под музыку из кинофильма «Фрида».

Отметим, что спортсменке удалось чисто прыгнуть тройной клип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

В мае 2020 года Трусова перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

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