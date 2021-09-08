Гаджиев: с такой игрой России не на что рассчитывать на ЧМ, мы туда даже не попадем

Российский тренер Гаджи Гаджиев, оценивая игру сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 против Мальты (2:0), заявил, что с таким низким уровнем игры подопечные Валерия Карпина не смогут попасть на мундиаль, который пройдет в Катаре.

«Это был худший отрезок из последних четырех игр, которые провела наша сборная. Пусть не весь матч, но половина уж точно. Многие игровые действия ребят не соответствовали требованиям игры. Мальта создавала много моментов. А мы забили гол в результате грубой ошибки соперника. У сборной России не было ни игрового, ни территориального серьезного преимущества.

С таким уровнем игры нам абсолютно не на что рассчитывать на чемпионате мира. С такой игрой мы туда даже не попадем», — приводит слова Гаджиева Sport24.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России.