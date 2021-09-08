Мостовой: с Хорватией ничего не показали, Кипр и Мальту обыграли бы и без тренера

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе национальной команды над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Качество игры среднее, даже ниже среднего. Команда Мальты нам могла забить гол в раздевалку после грубой ошибки, чуть в пустые ворота не забили. Не забывайте, это сборная Мальты. Рано начали хвалить, хотя я даже после первой игры с хорватами думал, что мы ничего такого не сделали.

А почему у нас все говорят, что все должно наладиться, ведь состав остался тот же, игроки почти те же? Идет какая-то смена, но во всех сборных это происходит. Про Черчесова все забыли, хотя если бы был он, то точно так же сыграли бы, думаю, только Черчесова начали бы критиковать, а здесь скажут, что все нормально.

С хорватами ничего не показали, просто эйфория от того, что сменилось все. Обыграли скрипя зубами киприотов, сборную Мальты. Их бы даже без тренера обыграли, все равно футболисты играют», – цитирует Мостового ТАСС.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия объяснил свист болельщиков в матче с Мальтой.