Экс-вратарь ЦСКА вызвал на бой президента армейского клуба Гинера

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал пост в Instagram, в котором вызвал на бой президента армейского клуба Евгения Гинера.

«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксерский поединок! И тот, славен будет, кто кровь прольет! До конца года произойдёт наше сражение!» — написал Чепчугов.

Напомним, Сергей Чепчугов защищал цвета московского ЦСКА с января 2010-го по июль 2017 года. Сейчас вратарь выступает за «Енисей-2». В сезоне-2020/21 36-летний голкипер провел четыре матча за красноярскую команду в ФНЛ-2 и пропустил два мяча, проведя две игры на ноль.

Ранее Сергей Чепчугов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях.

«Моя задача — спасение человечества! Задача Владимира Владимировича Путина с мировыми лидерами, счастье людей и восстановление Иерусалима. Давай, друг мой Путин! Все можно изменить, и вы — альтернатива. Жизнь так сложилась, что в 34 я начал основывать рай и ад! Мое сознание находилось в мирах без страха, я не был удивлен этим явлением, для меня это как жизнь человека на Земле», — написал Чепчугов в своем Instagram.