Бразильская полиция не будет расследовать нарушение игроками Аргентины санитарных норм

Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения футболистами сборной Аргентины правил въезда в страну, что ранее послужило поводом для отмены матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 года между национальными командами двух стран. Об этом сообщает портал Globo esporte.

По информации портала, аргентинцы были опрошены полицией Бразилии в зале местного аэропорта, после чего им было рекомендовано покинуть страну. Подвергать их депортации не стали.

Напомним, что правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее сообщалось, что сборной Аргентины вылетела из Бразилии после срыва матча