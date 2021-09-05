Сен-Пьер высказался о перспективах Макгрегора в UFC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер высказался о перспективах ирландца Конора Макгрегора в промоушене, передает Sportskeeda.

«Конор все еще молод. Но каждый боец реагирует на возраст по-разному. Думаю, Конор еще может вернуться, но есть и другие бойцы, для которых нет дороги назад, потому что мы знаем, что их лучшие дни остались в прошлом», — сказал Сен-Пьер.

Между Дастином Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о процессе восстановления после перелома ноги.