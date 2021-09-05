Впервые за 16 лет капитаном сборной России стал игрок «Локомотива»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который вывел сборную России в капитанской повязке на матч с Кипром, стал первым за 16 лет игроком красно-зеленых, удостоившимся такой чести.

В 2005 году капитаном национальной команды был полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Лоськов.

Встреча с киприотами в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 завершилась со счетом 2:0.

В самом начале поединка счет в матче открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте окончательный счет установил Рифат Жемалетдинов.

В своей отборочной группе подопечные Валерия Карпина занимают первое место, набрав десять очков.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о выборе капитана в сборной России.