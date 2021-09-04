Шевченко не хотел покидать пост тренера сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что не хотел покидать свой пост и был готов продлить соглашение с национальной командой после чемпионата Европы — 2020, передает Tribuna.com.

Под руководством Шевченко украинская команда на европейском первенстве дошла до четвертьфинала европейского первенства, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4. Специалист признался, что после вылета с Евро разговаривал с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко о своем контракте, однако дальше разговора дело не продвинулось.

«По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было», — поделился Шевченко.

Контракт специалиста закончился 30 июля. Новым главным тренером сборной был назначен Александр Петраков.