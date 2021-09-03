Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Губернатор Беглов назвал размер премий, которые получат олимпийцы Санкт-Петербурга 03:25
Little Big сняли совместный клип с Томми Кэшем и американским певцом Оливером Три 03:20
«Русской медной компании» предоставили кредит для разработки Малмыжского... 03:06
Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время матча... 02:58
Полиция в Нью-Йорке ищет других жертв урагана Ида 02:53
Стало известно, сколько Okko предложил РПЛ за права на показ матчей 02:48
Свинка Пеппа «затроллила» Канье Уэста в Twitter из-за нового альбома 02:47
Армения сыграла вничью с Северной Македонией, сохранив лидерство в группе... 02:35
Минэнерго назвала равновесный уровень цен на нефть при восстановлении рынка 02:33
В Сирии ПВО отражает воздушную атаку в небе над Дамаском 02:22
Бесплатная ставка 1000 р.

Полузащитник «Барселоны» перешел в турецкий «Бешикташ»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Twitter «Ювентуса»

«Барселона» отдала полузащитника Миралема Пьянича в аренду «Бешикташу». Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Представители «Бешикташа» сообщили, что возьмут на себя часть зарплаты Пьянича, заплатив боснийцу 2,75 миллионов евро за сезон.

Также известно, что турецкий клуб ничего не будет платить каталонцам за аренду полузащитника.

Сообщалось, что зарплата хавбека составляет около 10 миллионов евро в год.

В этом сезоне Ла Лиги Пьянич не выходил на поле. Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пьянича составляет 20 миллионов евро.

Ранее «Барселона» назвала футболиста, который будет играть под десятым номером, освободившимся после ухода аргентинского форварда Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
«Отказывается платить»: адвокат Костюшкина о деле против Монеточки
Представитель Стаса Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом
Гай Германика прокомментировала задержание мужа в столичном отеле
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о масках в вузах
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
Новости и материалы
Губернатор Беглов назвал размер премий, которые получат олимпийцы Санкт-Петербурга
Little Big сняли совместный клип с Томми Кэшем и американским певцом Оливером Три
«Русской медной компании» предоставили кредит для разработки Малмыжского месторождения
Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время матча с Венгрией
Полиция в Нью-Йорке ищет других жертв урагана Ида
Стало известно, сколько Okko предложил РПЛ за права на показ матчей
Свинка Пеппа «затроллила» Канье Уэста в Twitter из-за нового альбома
Армения сыграла вничью с Северной Македонией, сохранив лидерство в группе. Германия — вторая
Минэнерго назвала равновесный уровень цен на нефть при восстановлении рынка
В Сирии ПВО отражает воздушную атаку в небе над Дамаском
Боевик ИГ* британского происхождения признал вину в пытках и казнях заложников в Сирии
Защитник «Локомотива» — о зарплатах: недовольным главное залезть под кожу
Мужчина неделю шел пешком, чтобы сдаться полиции после совершения тройного убийства
В Instagram отмечается сбой в работе по всему миру
Власти поддержали идею передачи конфиската нуждающимся
«Реал» хочет подписать Мбаппе, Погба и Холанда
Овечкин похвалил базу «Динамо»: у «Вашингтона» база находится на крыше торгового центра
В Пентагоне опровергли сообщения о сокращении присутствия войск США в Сирии
Все новости
COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью
Глава Роспотребнадзора назвала условия, при которых коронавирус «обеспечит себе рост»
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Как сборной России пробиться на мундиаль
Что нужно сборной России для попадания на чемпионат мира в Катаре
Мастерами кунг-фу не рождаются
Рецензия на 25-й фильм киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
«Никому не интересен»: почему в Польше раскритиковали Су-57
Генерал объяснил, почему Defence24 заявил о «ненужности» российского истребителя 5-го поколения
Миграционный кризис довел до режима ЧП
Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях