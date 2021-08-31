Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб не ищет нового главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков опроверг информацию о том, что клуб ищет замену главному тренеру Рую Витории. Ранее владелец красно-белых Леонид Федун также опроверг факт переговоров с другими кандидатами на пост главного тренера команды.

«Уйдет ли Витория в отставку? С вашей стороны некорректно задавать такие вопросы. Я уже не раз говорил и буду, говорить, что действующий главный тренер команды получает полную поддержку. Мы не ведем переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым», — передает слова Мележикова Sport24.

В «Спартаке» до сих не определились с будущим нынешнего наставника команды Руя Витории, под чьим руководством клуб неудачно стартовал в нынешнем сезоне. Помимо Черчесова также в числе кандидатов на пост наставника красно-белых источники называют немца Доменико Тедеско, руководившего командой в прошлом сезоне, и португальца Паулу Фонсеку.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, ведет ли он переговоры со «Спартаком».