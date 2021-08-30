Тимощук объяснил, почему в РПЛ надо отменить лимит на легионеров

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Лимит не нужен, чтобы команды развивались и росли. Мы стремимся играть в Лиге чемпионов, к лучшим командам. Чем меньше ограничений, тем выше качество. Нужен компромисс между клубами, чтобы сделать чемпионат более сильным», — сказал Тимощук.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.